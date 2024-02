De speciaal gebouwde oplossing van SalesHood repliceert toppresteerders op schaal door doorbraken in de verkoopproductiviteit op het gebied van gereedheid, effectiviteit en uitvoering te versnellen. Houd uw omzetteams op één lijn met interactieve training en onboarding. Repliceer winnende verkoopacties met samengestelde inhoud. Consequent meer deals sluiten met kopersondersteuning SalesHood heeft de code gekraakt om goed presterende teams op te bouwen door verkoopondersteuningssoftware, verkooptraininginhoud en adviesdiensten samen aan te bieden om omzetproblemen snel op te lossen. Bedrijven als Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet en Planview gebruiken SalesHood om snelle omzetresultaten te realiseren. SalesHood is veel meer dan alleen een sales enablement-platform. We begrijpen hoe moeilijk het is om enablement-programma’s uit te voeren die een positieve invloed hebben op omzetstatistieken en KPI’s. Met SalesHood hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden en uit te vinden. Onze software is uitgerust met geautomatiseerde begeleiding en sjablonen die de gehele levenscyclus van enablement bestrijken. We bieden ook ingebouwde verkooptraininginhoud, zodat u binnen enkele dagen en weken waarde kunt realiseren, niet in maanden en jaren. Onze bibliotheek met verkooptrainingen wordt regelmatig bijgewerkt en is uw referentiebron voor verkooptrainingen.

