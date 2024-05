Eenzaamheid en isolatie onder senioren aanpakken. Het omgaan met chronische ziekten is een isolerend en eenzaam proces dat uiteindelijk de therapietrouw vermindert en de uitkomsten negatief beïnvloedt. Er zijn meer dan 100 dodelijke chronische aandoeningen, aangezien 1 op de 2 Amerikanen momenteel met minstens één chronische aandoening leeft. Het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem heeft meer dan $1 biljoen dollar aan directe kosten. De medische therapietrouw voor therapeutische programma’s en medicijnen bedraagt ​​slechts 50%, omdat patiënten zich eenzaam, geïsoleerd en niet ondersteund voelen tijdens hun chronische ziektetraject. Reviving Mind is een telezorgaanbieder in het netwerk die de klinische resultaten en de naleving van programma's verbetert voor de senior gezondheidszorg en gezondheidszorg-voordeelpopulatie die wordt geplaagd door eenzaamheid en chronische ziekte. Dit wordt gedaan via een nieuw en eigen klinisch programma en technologieplatform dat virtuele, particuliere, samengestelde en professioneel geleide groepen integreert die opschalen naar 8 patiënten met geïndividualiseerde en doelgerichte leefstijlgeneeskundecoaching die geautomatiseerd is maar wordt beheerd door een erkende aanbieder.

Website: revivingmind.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Reviving Mind. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.