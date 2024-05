Mednet is een vraag- en antwoordplatform uitsluitend voor artsen, voor deskundige antwoorden op klinische vragen uit de echte wereld. Nu de medische kennis sneller evolueert dan ooit tevoren, overbrugt theMednet de kloof tussen studieboeken en de ervaring van echte patiënten. Bij theMednet helpen meer dan 1.500 deskundige artsen in tal van medische specialismen vragen te beantwoorden die verder gaan dan leerboeken en richtlijnen. Ons platform documenteert ongedocumenteerde medische kennis en maakt deze tegelijkertijd toegankelijk en gemakkelijk doorzoekbaar voor alle artsen. We weten dat patiënten met toegang tot deskundigen betere resultaten behalen. Door artsen te voorzien van relevante, actuele vakkennis profiteren hun patiënten van de best mogelijke zorg.

Website: themednet.org

