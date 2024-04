Zoeken is menselijk en eenvoudig te gebruiken Innovatieve bedrijven gebruiken de software en API van Raffle om hun zoekmogelijkheden te verbeteren, het delen van kennis te vergemakkelijken en diepgaande inzichten te krijgen in het gedrag en de behoeften van klanten en werknemers. Onze zoekoplossingen, waaronder Website Search, Workplace Search en In-App Search, maken het voor bedrijven gemakkelijk om hun bestaande inhoud te organiseren en te optimaliseren. Met Raffle Search kunt u uw zoekproces stroomlijnen en het meeste uit uw gegevens halen. We gebruiken AI om het inzicht in klanten en medewerkers van bedrijven te verbeteren door interacties bij te houden en gedragsanalyses te gebruiken voor data-inzichten zoals trending vragen, kennislacunes en oplossingspercentages, waardoor de communicatie en ondersteuning worden verbeterd.

Website: raffle.ai

