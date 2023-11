QuizWhizzer is de ultieme tool voor in het klaslokaal voor het maken van leuke, gegamificeerde quizraces! Upload een achtergrondafbeelding en voeg de ruimtes toe waar spelers zich verplaatsen om een ​​uniek spelbord voor uw quiz te creëren. Kijk vervolgens hoe de avatars van leerlingen in realtime over de hele linie evolueren terwijl ze de vragen beantwoorden!

Website: quizwhizzer.com

