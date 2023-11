Quixy is een cloudgebaseerd No Code digitaal transformatieplatform voor bedrijfsprocesbeheer (BPM) en workflowautomatisering. Quixy stelt zakelijke gebruikers zonder codeervaardigheden in staat om onbeperkte bedrijfsapplicaties te bouwen, met behulp van eenvoudig slepen en neerzetten, tien keer sneller, waardoor de efficiëntie, transparantie en productiviteit binnen de hele organisatie wordt verbeterd.

Website: quixy.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Quixy. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.