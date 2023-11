Tencent Docs is een online document waaraan meerdere mensen kunnen samenwerken. Word-, Excel- en PPT-documenten kunnen tegelijkertijd worden bewerkt en in realtime in de cloud worden opgeslagen. Documenttoegang en bewerkingsrechten kunnen worden ingesteld voor QQ- en WeChat-vrienden, en er worden meerdere versies van Word-, Excel- en PPT-documentsjablonen ondersteund.

Website: docs.qq.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 腾讯文档. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.