Instant Design is een online collaboratieve UI-ontwerptool. Het is een collaboratieve online schets- en binnenlandse versie van figma. Het bevat een groot aantal ontwerpbronnen en -materialen en ondersteunt de import van bronbestanden in schetsformaat. Ondersteunt werkzaamheden zoals het maken van interactieve prototypes, het verkrijgen van ontwerpannotaties, het snel knippen van tekeningen en teamsamenwerking.

Website: js.design

