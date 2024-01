QL2 Software, LLC is een pionier op de competitieve datamarkt en biedt webdata-extractie en -analyse aan klanten in veel reis- en detailhandelssectoren. QL2 levert echt concurrentievoordeel door on-demand data-acquisitie, prijsmonitoring, assortimentsoptimalisatie, productmatching en bruikbare inzichten. Onze uitgebreide realtime analyses helpen klanten winstgevende beslissingen te nemen die hun concurrentie te slim af zijn. Waarom kiezen voor QL2? • QL2 biedt de beste oplossing voor concurrerende prijsgegevens. • Het helpt onze klanten de tijd en het geld te verminderen dat nodig is om weloverwogen en winstgevende prijs- en voorraadbeslissingen te nemen. • Verzamelt en levert de meest relevante prijs- en productgegevens via realtime zoekopdrachten op de websites van uw concurrenten – zonder ooit de gegevensbronnen te onderbreken. Onze aanpak QL2 biedt de toonaangevende oplossing voor concurrerende prijsgegevens, waardoor onze klanten complexe problemen kunnen oplossen en realtime beslissingen kunnen nemen die van invloed zijn op de ROI. Via ons pakket eigen oplossingen verzamelen, beheren en analyseren we de sector- en concurrentiegegevens die onze klanten nodig hebben om flexibele beslissingen te nemen in complexe markten. Bezoek www.ql2.com voor gedetailleerde informatie.

Website: ql2.com

