Dealavo is een leverancier van e-commerce analytics-oplossingen voor online winkels en merken. Het is gespecialiseerd in prijsmonitoring en automatisering voor e-shops en DPSM-oplossingen (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) voor fabrikanten. Dealavo werkt samen met bedrijven in 32 markten, zowel met internationale bedrijven als met vertegenwoordigers van lokale markten.

Categorieën :

Website: dealavo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Dealavo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.