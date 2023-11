Stream live tv in uw browser. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt Amerikaanse tv-stations bekijken die zijn aangesloten bij de netwerken NBC, CBS, ABC, PBS, Fox en CW. Puffer werkt goed in de Chrome-, Firefox-, Edge- en Opera-browsers, op een computer of een Android-telefoon of -tablet. Puffer werkt niet op iPhones of iPads of in de Safari-browser. Puffer is een onderzoeksproject op de afdeling computerwetenschappen van Stanford University.

Website: puffer.stanford.edu

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Puffer. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.