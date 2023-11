ProjeQtOr is open source projectbeheersoftware die alle functies groepeert die nodig zijn om uw projecten te organiseren in één enkele tool. Het is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken en biedt tegelijkertijd een maximum aan projectmanagementfuncties. De bijzonderheid ervan, naast de volledigheid, is dat het kwaliteitsgericht is. Dit betekent dat u alle gebeurtenissen in uw projecten kunt vastleggen en daardoor de naleving van toonaangevende normen voor kwaliteitsmanagement kunt vereenvoudigen, of het nu ISO, CMMI, ITIL of andere is.

Website: projeqtor.org

