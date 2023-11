PrintTrace, alles in één beheersoftware. PrintTrace helpt u bij het maken van offertes voor typografie- en drukwerkdiensten. Er zijn functies gewijd aan het opgeven van prijzen voor kleine en grote formaten, offset- en digitaal drukwerk, borduurmachines en snijtafels. Je zult je klanten nooit meer horen zeggen ‘gisteren vertelde je collega mij een andere prijs…’. PrintTrace helpt fouten te voorkomen, door in de offertefase te assisteren met begeleide stappen. PrinTrace is cloudsoftware die de maximale veiligheidsnormen respecteert en waarmee u waar u ook bent de controle over uw bedrijf kunt houden. Met Cloud-technologie kunt u verbinding maken met elk vast apparaat zoals uw pc, Mac, tablet en smartphone. Het zal altijd een hoog prestatieniveau handhaven. Gewoon met een internetverbinding en je staat direct in de winkel! Tijdens het gebruik van PrinTrace zult u nooit problemen ondervinden met virussen, back-upgegevens en bedrijfscontinuïteit.

Website: printrace.eu

