Prepaidify is een toonaangevende website voor digitale cadeaubonnen, opgericht in juli 2018. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van een breed scala aan digitale cadeaubonnen aan onze klanten van nationale topmerken, waaronder Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom en meer. Bij Prepaidify geloven we in het bieden van een naadloze en probleemloze koopervaring voor zowel consumenten als bedrijven. Onze cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in verschillende coupures en kunnen worden voldaan via digitale bezorging via e-mail, wat ongeëvenaard gemak en waarde voor onze klanten biedt. Bij Prepaidify is het onze missie om een ​​revolutie teweeg te brengen in de retailsector door de werelden van cryptocurrency en retail samen te brengen. Wij geloven in een toekomst waarin cryptocurrencies algemeen worden geaccepteerd als een belangrijke vorm van valuta, en we zijn vastbesloten om die visie voor iedereen werkelijkheid te maken. Ons doel is om gebruikers in staat te stellen hun cryptocurrencies bij alle retailers uit te geven met behulp van de bestaande cadeaukaartinfrastructuur. Wij streven ernaar de brug te zijn tussen de crypto- en retailsector en een wereld te creëren waarin cryptocurrencies de belangrijkste vormen van valuta zijn die worden gebruikt voor alle handel, bij alle retailers over de hele wereld.

Categorieën :

Website: prepaidify.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Prepaidify. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.