Bij Prezzee is het onze missie om het cadeaulandschap te transformeren door menselijke verbinding te creëren via opmerkelijke digitale cadeaumomenten. Wij zijn van mening dat het geven van cadeaus altijd een magisch gevoel moet hebben voor zowel de afzender als de ontvanger, waarbij je telkens weer de juiste snaar moet raken met het juiste cadeau en een geweldige klantervaring. Ook vinden wij dat het makkelijk moet zijn om op ieder moment, naar wie dan ook, een cadeau te kunnen sturen, waar je ook bent. Prezzee Business maakt relatiegeschenken eenvoudig. Sluit u aan bij honderden toonaangevende bedrijven die Prezzee gebruiken om werknemers, klanten en opdrachtgevers te belonen. Alles in slechts een paar klikken! We hebben buiten de geschenkdoos gedacht om ervoor te zorgen dat elk bedrijf een unieke cadeau-ervaring heeft met een co-branded Prezzee Smart eGift Card met het logo van uw bedrijf of een ontwerp naar keuze, inwisselbaar voor honderden merken. Prezzee Business heeft flexibele functies die passen bij uw zakelijke behoeften. Gratis - Geen extra kosten om uw account aan te maken Op maat gemaakte branding - Personaliseer uw Prezzee Smart eGift Card met het logo van uw bedrijf Eenvoudig bulkversturen - Onbeperkt eGift-kaarten in een paar simpele klikken Gift Tracking Portal - Controleer de status van uw digitale cadeaukaartbestelling in realtime Flexibele betalingsmogelijkheden - Betaal uw bestelling met een creditcard of bankoverschrijving Duurzaam - Een 100% digitale en milieuvriendelijke cadeaukeuze Lees meer op: prezzee.com/business

