Met de Pandabuy-app kunt u eenvoudig producten uit China kopen. We bieden inkoop-, opslag- en verzendservices zonder servicekosten. We hebben gebruiksvriendelijke functies waarmee u uw bestellingen kunt beheren, HD-foto's kunt bekijken en met één klik kunt delen. Geen berichtenbommen meer en we delen de live verzendgegevens met u. Bekijk het gewicht van het product om uw transport beter in te schatten, zelfs voordat u een bestelling plaatst!

Website: pandabuy.com

