NoiseCraft is een visuele programmeertaal voor geluidssynthese en muziek die in je webbrowser draait, losjes geïnspireerd door Pure Data en Max/MSP. Het is een tool waarmee je je eigen synthesizer kunt bouwen door nieuwe knooppunten te maken en deze met elkaar te verbinden. Door knooppunten met elkaar te verbinden, bepaalt u hoe audiogegevens en besturingssignalen van het ene knooppunt naar het andere stromen en hoe geluid wordt gegenereerd. NoiseCraft is bij uitstek geschikt om te spelen met additieve, subtractieve en FM-synthese.

Website: noisecraft.app

