Nethopper is een pionier op het gebied van KAOPS, een cloud-native, op GitOps gericht platform-engineeringframework om platform- en DevOps-teams te helpen hun interne ontwikkelaarsplatforms of IDP's een vliegende start te geven. De GitOps-centrische platform engineering framework-mogelijkheden van Nethopper KAOPS omvatten: * Infrastructuurautomatisering * CI/CD-pijplijn voor containers * Continue levering * Multi-cluster/cloud-applicatienetwerken * Geheimenbeheer * Waarneembaarheid met proactieve waarschuwingen * Gedocumenteerde best practices. Als een op Git0ps gericht platform doet Nethopper KAOPS het volgende: * Is nu klaar voor gebruik, als service * Automatiseert handmatige, operationele taken * Verhoogt de productiviteit van ontwikkelaars door de ontwikkeling van applicaties te versnellen * Werkt met alle Kubernetes-distributies (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher, enz.) op alle clouds (hybride/multi-cloud) * Maakt gebruik van CD- en Git-innovatie voor snelheid en behendigheid * Biedt uniforme, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface KAOPS-voordelen: * Implementeer sneller meer applicatiefuncties * Verhoog de kwaliteit en het bestuur * Verbeter de beveiliging * Lagere bedrijfs- en arbeidskosten * Verminder cloudverspilling/uitgaven * Ondersteuning voor hybride en edge-cloud * Zorg voor cloudportabiliteit (vermijd de lock-in van de cloudprovider).

Website: nethopper.io

