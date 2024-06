Choreo is een intern ontwikkelaarsplatform als een service ontworpen om het creëren van digitale ervaringen te versnellen. Met Choreo kunt u moeiteloos uw cloud-native applicaties bouwen, implementeren, monitoren en beheren. Met Choreo kunnen ontwikkelaars zich concentreren op hun code in plaats van op het bouwen of onderhouden van een platform. Enkele functies die in Choreo worden aangeboden zijn onder meer: ​​- Applicatiearchitectuur: domeingestuurde ontwikkeling, microservices-architectuur, versiebeheer API-beheer: API-governance, gateway, ontwikkelaarsportal, levenscyclusbeheer, API-marktplaats, API-beveiliging, API-analyse - Platformtechniek: CI/CD , GitOps, releasebeheer, configuraties, geheimen, kostenoptimalisatie - Infrastructuurbeheer: containers en K8's, serverloos, omgevingen, firewall, taakverdeling, georouting, DNS, multi-cloud - Beveiliging: nul vertrouwen, encryptie, geheimbeheer, TLS, authenticatie en autorisatie - Inzichten en waarneembaarheid: logboeken, sporen, statistieken, waarschuwingen, analyses, DORA-statistieken, zakelijke inzichten

Website: choreo.dev

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Choreo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.