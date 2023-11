Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) helpt de voorspelbaarheid en kwaliteit van implementaties te verbeteren door het implementatieproces te vereenvoudigen en te standaardiseren. LCS is een op Microsoft Azure gebaseerd samenwerkingsportal dat een verenigende, samenwerkingsomgeving biedt, samen met een reeks regelmatig bijgewerkte services waarmee u de applicatielevenscyclus van uw implementaties kunt beheren. Het doel van LCS is om de juiste informatie, op het juiste moment, aan de juiste mensen te leveren en om herhaalbaar, voorspelbaar succes te helpen garanderen bij elke uitrol van een implementatie, update of upgrade. Door een collaboratieve werkruimte te bieden die door zowel klanten als partners kan worden gebruikt, afzonderlijk of samen, maakt LCS nauwere samenwerking mogelijk, versnelt de implementatie en verkort de time-to-value.

Website: lcs.dynamics.com

