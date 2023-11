Motiv is een mobiel dashboard dat productiviteitsstatistieken biedt over uw teamleiders. Met de Motiv-app hebben CEO's, managers en leiders van gedistribueerde teams productiviteitsstatistieken voor hun teamleiders in de palm van hun hand. Integreer Motiv met Microsoft 365 en de Google Workspace-apps die uw bedrijf dagelijks gebruikt. Download onze mobiele app en meld u aan om aan de slag te gaan!

Website: motiv.team

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Motiv. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.