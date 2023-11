Monnify is een betalingsgateway waarmee bedrijven betalingen van klanten kunnen accepteren, zowel op terugkerende als eenmalige basis. Monnify biedt bedrijven een eenvoudiger, snellere en goedkopere manier om betaald te krijgen op hun web- en mobiele applicaties met behulp van handige betaalmethoden voor klanten met de hoogste succespercentages die in Nigeria verkrijgbaar zijn. U kunt betalingen van uw klanten innen via kaarten en accountoverdrachten op uw webplatform door eenvoudig onze web-SDK te integreren. Met de mobiele SDK van Monnify kunt u in-app kaart- en rekeningoverdrachtbetalingen van uw klanten ontvangen. Onze goed gedocumenteerde API's bieden u alles wat u nodig heeft om uw aangepaste projecten en producten te bouwen. Met Monnify kunnen uw klanten u betalen op uw website of in uw app door een eenvoudige interbancaire overboeking te initiëren via USSD, internetbankieren of hun app voor mobiel bankieren. Met Monnify kunt u online betalingen via debetkaarten ontvangen, terwijl u de meest concurrerende transactiekosten biedt die verkrijgbaar zijn.

Website: monnify.com

