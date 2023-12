Veem is een in San Francisco gevestigd online wereldwijd betalingsplatform, opgericht in 2014 door Marwan Forzley en Aldo Carrascoso. Het was voorheen bekend als Align Commerce en veranderde de naam op 8 maart 2017 in Veem. Het bedrijf bedient 100 landen en 70 valuta's, waaronder USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY en AUD. Klanten in 100 landen kunnen betalingen ontvangen, en klanten in 25 daarvan kunnen betalingen verzenden. Betalingen worden verzonden via verschillende rails, waarbij de gebruikte rails intern wordt bepaald wanneer een betaling wordt verzonden. Het bedrijf routeert betalingen met behulp van SWIFT, geautomatiseerd clearing house (ACH), schatkistrekeningen, digitale portemonnees, debetkaarten en blockchain. Het bedrijf richt zich op kleine tot middelgrote bedrijven, freelancers en bedrijven die internationale diensten aanbieden. In 2020 bereikte Veem een ​​klantenbestand van 225.000 gebruikers.

Website: veem.com

