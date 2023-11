Mondial Relay was een in Frankrijk gevestigd internationaal pakketbezorgbedrijf, opgericht in 1997. Het bedrijf exploiteert 4 hubs in Frankrijk en nog eens 6 in het buitenland, actief in 15 landen. In de twaalf maanden tot maart 2021 verwerkte het bedrijf 140 miljoen pakketten.

Website: mondialrelay.fr

