Monarch is een moderne en verfrissende manier om geld te beheren en uitgaven bij te houden. Onze financiële tracker is een alles-in-één tool waarmee u eenvoudig het hoogste niveau van financiële controle en duidelijkheid kunt bereiken. Beheer geld en houd uitgaven bij met een aangepast dashboard, aangepast om u te concentreren op wat voor u het belangrijkst is. Houd eenvoudig en gemakkelijk uitgaven, inkomsten en totale besparingen bij. Alle bezittingen en schulden zijn te vinden in één uniforme lijst met accountsynchronisatie. Het maakt niet uit bij hoeveel financiële instellingen u rekeningen heeft, Monarch houdt uw totale vermogenssaldo bij in één vereenvoudigde weergave. Geld besparen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat als we kunnen zien hoe ons gedrag op de korte termijn onze langetermijndoelen beïnvloedt, de kans groter is dat we betere beslissingen nemen. Houd persoonlijke financiële doelen bij en zie hoe uw maandelijkse inkomens-, bestedings- en spaargedrag zich in de loop van de tijd ontwikkelen en uw financiële toekomst beïnvloeden. Verbeter uw financiële leven met een eenvoudige, alles-in-één financiële tool.

Website: monarchmoney.com

