MixPay Protocol is een gedecentraliseerd betalingsprotocol dat verschillende ketens, verschillende tokens, verschillende portemonnees en uitwisselingen met elkaar verbindt. Zolang ze toegang hebben tot het MixPay Protocol, kunnen ze hun gebruikers overal ter wereld voorzien van veilige, eenvoudige en gratis betalingsdiensten, gemarkeerd door MixPay, zonder dat verkopers zich zorgen hoeven te maken over welke portemonnee of token de klant gebruikt om te betalen, net als wat Visa en Mastercard doen het op het traditionele betaalveld.

Website: mixpay.me

