Coin98 Wallet is de nr. 1 niet-bewarende portemonnee met meerdere ketens en DeFi-gateway, ontworpen om gebruikers op een veilige manier naadloos met de cryptowereld te verbinden. Coin98 Wallet biedt u snelle, gemakkelijke en veilige procedures voor het opslaan, verzenden, ontvangen en verhandelen van 12 populaire blockchains, waaronder Bitcoin, Ethereum (ETH- en ERC20-tokens), Binance Smart Chain (BNB- en BEP20-tokens), Solana (SOL- en SPL-tokens ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (BNB & BEP2 tokens), Celo, TomoChain en Tron. We verwachten in de nabije toekomst Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano en Dfinity te ondersteunen.

Website: coin98.com

