MIT App Inventor is een intuïtieve, visuele programmeeromgeving waarmee iedereen – zelfs kinderen – volledig functionele apps kan bouwen voor Android-telefoons, iPhones en Android/iOS-tablets. Degenen die nieuw zijn bij MIT App Inventor kunnen in minder dan 30 minuten een eenvoudige eerste app operationeel hebben. En bovendien vergemakkelijkt onze op blokken gebaseerde tool de creatie van complexe, krachtige apps in aanzienlijk minder tijd dan traditionele programmeeromgevingen. Het MIT App Inventor-project streeft ernaar de softwareontwikkeling te democratiseren door alle mensen, vooral jongeren, in staat te stellen de overstap te maken van technologieconsumptie naar technologiecreatie.

Website: appinventor.mit.edu

