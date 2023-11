Read along is een gratis voorleesapp waarmee kinderen plezier kunnen hebben terwijl ze leren lezen. Voorlezen heeft een in-app-leesmaatje dat luistert naar uw jonge leerling die voorleest, hulp biedt als hij of zij het moeilijk heeft en hem beloont met sterren als hij het goed doet, en hem begeleidt terwijl hij/zij vordert. Het werkt het beste voor kinderen die al enige basiskennis van het alfabet hebben.

Website: readalong.google.com

