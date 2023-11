Leren coderen was nog nooit zo eenvoudig! Verbeter uw carrière, bouw apps en websites of word zelfs ontwikkelaar. Mimo maakt het leren coderen en duiken in de computerwetenschappen zo intuïtief en eenvoudig mogelijk, zodat iedereen stap voor stap kan leren coderen: de vaardigheid van de eeuw. Je leert coderen in Python, JavaScript en HTML door te oefenen, met hapklare codeerlessen, door code te schrijven en uit te voeren in onze mobiele code-editor die werkt als een IDE en waarmee je je code kunt uitvoeren en kunt communiceren met de codeergemeenschap van Mimo, maak projecten, leer meerdere programmeertalen en doe nog veel meer in je eigen tempo! Met Mimo kunt u coderen in uw drukke dagelijkse schema inpassen, wanneer u maar een paar minuten over heeft. Mimo wordt door miljoenen leerlingen gebruikt en is zo ongeveer de meest toegankelijke en effectieve manier om te leren coderen in Python, JavaScript, HTML, SQL en meer. Onze programmeercursussen en -lessen zijn geschikt voor iedereen, zelfs met weinig of geen eerdere codeerervaring.

Website: mimo.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mimo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.