Codédex is een nieuwe manier om te leren coderen voor zowel kinderen als volwassenen. Reis door het fantasieland van Python, HTML, CSS of JavaScript, verdien ervaringspunten (XP) om nieuwe regio's te ontgrendelen en verzamel alle badges in je eigen tempo. Hulp nodig? Sluit je aan bij onze community voor codementoren, wekelijkse evenementen en meer. Begin vandaag nog aan je avontuur.

Website: codedex.io

