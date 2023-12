Mimiran is het CRM voor mensen die graag klanten bedienen, maar een hekel hebben aan 'verkopen'. Het is een andere kijk op CRM die is ontworpen om voor u te werken, waardoor u meer leads van uw website krijgt, meer gesprekken met die leads krijgt en die gesprekken worden omgezet in (e)ondertekende klanten met overtuigende, mobielvriendelijke voorstellen. Houd bovendien contact met de mensen die er toe doen via de intuïtieve belmodus. Bouw uw praktijk op met een intuïtief dashboard om op de hoogte te blijven van de verkooptrechter. En meet de effectiviteit van Google AdWords- en Facebook-campagnes, tot en met de omzet.

Website: mimiran.com

