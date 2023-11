Micro Focus is een van de grootste leveranciers van bedrijfssoftware ter wereld en levert bedrijfskritische technologie aan meer dan 40.000 klanten over de hele wereld. Met een breed portfolio, ondersteund door een diepgaande inventaris van geavanceerde analyses, helpt het bedrijf klanten hun bedrijf te runnen en te transformeren. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden en op de lange termijn effectief concurreren in de digitale economie. Micro Focus doet dit door oplossingen te leveren die de kloof tussen bestaande en opkomende technologieën overbruggen om IT-investeringen te beschermen. Dat is High Tech, Laag Drama.

Website: microfocus.com

