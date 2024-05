In tegenstelling tot oudere producten zoals Zoom, zorgen de in-app Meeting Intelligences-functies van MemoriaCall voor een revolutie in de manier waarop gebruikers omgaan met hun vergaderingen, tegen een fractie van de kosten. Met MemoriaCall stelt u eenvoudigweg een vraag over uw vergadering en binnen enkele seconden ontvangt u een accuraat antwoord. Geen handmatige aantekeningen meer maken of gemiste details op kantoor of onderweg. MemoriaCall transcribeert automatisch de audio van gebruikersvergaderingen, biedt AI-aangedreven samenvattingen en fungeert zelfs als hun intelligente vergaderassistent. Met het delen van bestanden in de app, archieven en geavanceerde zoekmogelijkheden hebben alle gebruikers de vergaderinformatie binnen handbereik. Ervaar naadloze integratie en vergroot de winstgevendheid van uw organisatie door duizenden productiviteitsuren per jaar aan uw bedrijfsresultaten toe te voegen.

