Mapant Spanje is ontstaan ​​uit het idee om een ​​automatisch gegenereerde oriëntatiekaart van Spanje te maken. Dit project is geïnspireerd op de eerste Mapant die in 2016 in Finland werd geproduceerd (www.mapant.fi). Dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de samenwerking van Orienteering Spain (FEDO) en de Spanish Mapping Agency (IGN), die LiDAR- en vectorgegevens heeft geleverd. Achter dit project staan ​​Agustin Caballero, Manu Jurado en Javier Arufe, die de workflow en het ontwerp van dit project hebben ontwikkeld.

Website: mapant.es

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MapAnt Spain. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.