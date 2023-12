WorkFlowy is een eenvoudige webgebaseerde schets gemaakt door Mike Turitzin en Jesse Patel tijdens een Y Combinator-startupkamp. Het idee voor Workflowy kwam voort uit Patels eerdere werkervaring in projectmanagement en zijn frustratie over het gebrek aan handige tools. Het centrale kenmerk van de app is een op tekst gebaseerde geneste lijst. Romanschrijver Emma Donoghue schreef in The Guardian dat dit aspect van de software haar in staat stelt ‘verdwaalde ideeën’ vast te leggen en te organiseren. De app werkt volgens een freemium-bedrijfsmodel en de eenvoudige, lijstachtige interface wordt beschreven als ‘overzichtelijk’. ." door PC World in 2013 en "minimalistisch elegant" door The Atlantic in 2016. Sinds de lancering heeft Workflowy ontwikkeld wat de Geek Wire omschrijft als "een cultachtige aanhang".

Website: workflowy.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan WorkFlowy. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.