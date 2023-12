GEDEELDE INBOX: Creëer een groep en nodig leden uit. Ontvang e-mails, deel inhoud, verzend berichten, documenten of afbeeldingen. Iedereen kan meldingen instellen volgens zijn eigen voorkeuren. Blijf precies op de hoogte van de zaken waarin u geïnteresseerd bent. Minder berichten, meer informatie. TEAMPORTAAL: Houd overzicht van wat er gebeurt binnen uw projecten en teams. U kunt berichten rechtstreeks in Mailor lezen en beantwoorden, of u kunt met een enkele klik in uw e-mailclient terechtkomen. Pas de dashboards aan zodat ze voor u werken!

Website: mailor.us

