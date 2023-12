MacRumors.com is een website die Mac- en Apple-gerelateerd nieuws, geruchten en rapporten verzamelt. De site werd op 24 februari 2000 gelanceerd in Richmond, Virginia, en is eigendom van Arnold Kim. Door rapporten te consolideren en claims met elkaar te vergelijken, probeert MacRumors de geruchtengemeenschap in de gaten te houden.

Website: macrumors.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MacRumors. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.