Gebruik de LinkedIn Recruiter-app om onderweg op de hoogte te blijven van uw wervingsactiviteiten. Reageer snel op kandidaten zodra zij op jouw berichten reageren. Doorzoek het volledige LinkedIn-netwerk van meer dan 645 miljoen leden en neem contact op met de juiste mensen voor uw openstaande vacatures – allemaal vanaf uw telefoon. Ga verder met uw werk waar u was gebleven of voer snelle taken uit wanneer u niet achter uw bureau zit, zoals het beoordelen van kandidaatprofielen of het organiseren van uw pijplijn.

Website: linkedin.com

