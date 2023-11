Kutt is een peer-to-peer (P2P) sport- en sociaal gamingplatform waarmee vrienden en vreemden hun kennis van sport en andere markten kunnen gebruiken om tegen elkaar te strijden in verschillende competities. Het vlaggenschipproduct van Kutt is ons platform voor sportweddenschappen, een behendigheidsspel van het volgende niveau waarin u kunt strijden tegen uw vrienden en andere gebruikers door de uitkomst van sportevenementen correct te voorspellen. Competitie is zoveel leuker als deze sociaal is - op Kutt heeft iedereen een gebruikersprofiel, dus je weet altijd precies tegen wie je concurreert (en je kunt die persoon altijd een persoonlijk bericht sturen waarin je vertelt hoeveel meer je weet over de spel dan zij). Met gedetailleerd bijhouden van gegevens biedt Kutt een leuke manier om uw prestaties ten opzichte van die van uw concurrenten bij te houden, en de Leaderboard-functie van onze app laat de gebruikers binnen de community zien die het beste voorspellingsrecord hebben.

Website: kutt.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Kutt. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.