KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) is een geavanceerd handelsplatform voor cryptocurrency dat verschillende futures met hefboomwerking aanbiedt die worden gekocht en verkocht in Bitcoin en andere cryptocurrencies. In plaats van fiatvaluta's of andere cryptocurrencies verwerkt KuCoin Futures alleen Bitcoin/ETH, en alle winsten en verliezen zijn in Bitcoin/ETH/USDT.

Website: kucoin.com

