Coinbase is een digitale valutawissel met hoofdkantoor in San Francisco, Californië. Ze bemiddelen in de uitwisseling van Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos en vele anderen, met fiat-valuta's in ongeveer 32 landen, en bitcoin-transacties en -opslag in 190 landen over de hele wereld.

Website: coinbase.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Coinbase. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.