Zorg ervoor dat uw rekeningen betaald zijn, zodat u zich op de rest kunt concentreren. Blijf georganiseerd door uw uitgaven bij te houden en plan vooruit door uw cashflow en rekeningsaldo te voorspellen. Betaal uw schuld af. Gebruik ons ​​Saldorapport om te zien hoe lang het duurt voordat u dit doet, en om waarschuwingssignalen te signaleren, maanden voordat iets een probleem wordt. Terwijl de meeste budgetteringsapplicaties zich richten op uw uitgaven uit het verleden, kunt u zich met Kualto concentreren op uw toekomst door elke week uw begin- en eindsaldo te projecteren. Je kunt je meer veroorloven dan je denkt. Met onze forecasting-aanpak kunt u zien hoeveel u kunt uitgeven, en wanneer u het kunt uitgeven! Zie de gevolgen van uw beslissingen voordat u ze neemt. Speel met 'wat als'-scenario's zodat je de juiste keuzes kunt maken. Weet altijd wat er gaat gebeuren. Gebruik transactiestatussen om bij te houden wat er nog moet gebeuren en wat er is betaald. Betaal op tijd. Ontvang herinneringen zodat u weet wanneer rekeningen moeten worden betaald, voorkom betalingsachterstanden en betaal op verantwoorde wijze. Kualto is als een kristallen bol die je vertelt hoeveel geld je op elk moment zult hebben, niet alleen aan het einde van de maand. Uw Kualto-account is toegankelijk via de app of met een browser. U hoeft niets te synchroniseren of een back-up te maken. Krijg overal toegang tot uw gegevens.

Website: kualto.com

