Infomaniak kMeet

Infomaniak Meet is een videoconferentieoplossing die uw privacy respecteert voor al uw gesprekken. Er is geen e-mailadres, geen reclame en geen registratie vereist. Uw discussies worden niet geanalyseerd en worden alleen verzonden via Infomaniak-servers in Zwitserland.

Website: infomaniak.com

