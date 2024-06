Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Jumpshare is een alles-in-één platform voor visuele communicatie waarmee u uw boodschap over kunt brengen met behulp van direct deelbare schermopnamen, schermafbeeldingen en GIF-opnamen. Boordevol krachtige functies voor delen en een robuuste verwerkingsengine die online een voorbeeld van meer dan 200 bestandsindelingen kan bekijken, is Jumpshare de snelste en gemakkelijkste manier om uw werk en ideeën te delen.

Website: jumpshare.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Jumpshare. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.