Xigua Video is een videoplatform van ByteDance, met de slogan "Lighting up curiosa over het leven", helpt het iedereen zijn favoriete video's te ontdekken door middel van intelligente aanbevelingen en helpt het videomakers eenvoudig hun videowerken te delen. Xigua Video (Chinees:西瓜视频; pinyin: Xīguā shìpín) is een Chinees online platform voor het delen van video's dat eigendom is van ByteDance. Oorspronkelijk diende het voornamelijk als een deelplatform voor Toutiao's door gebruikers gemaakte korte video's, maar Xigua produceert nu ook film- en televisie-inhoud. vanaf juni 2020 heeft het platform 131 miljoen maandelijkse actieve gebruikers.

Website: ixigua.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 西瓜视频. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.