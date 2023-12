Het klantenservicesysteem van 53KF is een toonaangevend merk in de branche. De ingang wordt door alle kanalen gedekt, het uiterlijk van de interface is in hoge mate op maat gemaakt en het full-link werkplatform voor de klantenservice is beschikbaar. Intelligente robotondersteunde ontvangst en volledig-dimensionale data-analyserapporten helpen bedrijven de omzet te verhogen, het retentiepercentage te verhogen en de arbeidskosten te verlagen.

Website: 53kf.com

