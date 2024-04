The Isima team was at the frontier of changing the way business is done with data at internet giants, hedge funds and storage companies before anyone ever heard the term big data.

Categorieën :

Website: isima.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Isima.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.