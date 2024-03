IPFingerprint is webintelligentiesoftware waarmee u bestaande, onbekende webbezoekers kunt omzetten in zakelijke activiteiten. IPFingerprint identificeert bedrijven die naar uw website kijken en toont u de pagina's, diensten of producten die zij bekijken. Het vertelt u ook hoe deze bezoekers uw website hebben gevonden en, indien via Google Ads: welke zinnen ze gebruikten om daar te komen. Meer omzet leidt naar uw trechter zonder uw marketingbudget te verhogen! Samenvatting van wat IPFingerprint u vertelt… Bedrijfsidentiteit en contactgegevens Bron van bezoeker (Google, campagnelink, Facebook, Google Ads, enz…) Paginaweergaven en bezoekduur Zakelijke en individuele e-mailadressen

Website: ipfingerprint.com

