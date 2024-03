Fastbase is een web- en databaseanalysebedrijf dat een groeiend pakket tools aanbiedt ter ondersteuning van B2B-marketing en verkoop. Fastbase is opgericht in 2014 en in juni 2016 lanceerde Fastbase Fastbase WebLeads, een add-on voor Google Analytics die bedrijven identificeert die uw website bezoeken. Fastbase WebLeads is een tool voor het volgen van webbezoekers voor Google Analytics waarmee u de bedrijven en organisaties kunt ontdekken die interesse tonen in uw bedrijf, de informatie waarnaar ze zoeken en de pagina's die ze hebben bekeken. Door benchmarkinggegevens en ingebouwde webleads te combineren, krijgt de Fastbase SaaS-applicatie een goed inzicht in het digitale publiek. Het is eenvoudig om u te registreren en Fastbase WebLeads te gaan gebruiken door in te loggen met een Google Analytics-account en ermee akkoord te gaan dat Fastbase toegang heeft tot de Google Analytics-gegevens. De eerste keer in de Fastbase-applicatie haalt Fastbase de leads op uit uw analytics-account en begint deze vervolgens te verwerken. Het hoofdmenu biedt een zoekopdracht naar leads en een locatiefilter. De belangrijkste weergaven zijn: - Statistieken - Nieuwe leads - Webleads - Hot leads - Google Ads-leads - Kaart tonen De optie 'Statistieken' is erg handig voor het verkrijgen van een momentopname van recente activiteit - toont de meest actieve bezoekers en hun segmentatie per branche en land , hoewel het gebruik van de optie 'Kaart' ook een handige manier is om direct te zien waar uw webbezoekers zich wereldwijd bevinden. De meeste opties spreken voor zich. Fastbase WebLeads is bedoeld voor B2B-leadgeneratie. Je kunt filters aanmaken (bezoekers uit een specifiek land, bezoekers die een bepaalde pagina hebben bekeken etc.) en exporteren naar Excel en Google spreadsheets.

Categorieën :

Website: fastbase.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Fastbase. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.